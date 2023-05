Disabilità visiva | 5 chef per ridare la vista a un milione di persone

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023): cinque grandi, dalle diverse origini e caratteristiche, uniti da un’unica e importante causa, far uscire dall’ombra migliaia di bambini e adulti ciechi nei Paesi del Sud del mondo. Sono Cesare Battisti, Cristina Bowerman, Alessandro Gilmozzi, Gennaro Esposito, Viviana Varese, che per la prima volta insieme, daranno vita alla speciale Charity Dinner “s united for sight”, in programma mercoledì 17 maggio, alle ore 20.30, all’Adi Design Museum di Milano, in favore di CBM Italia, organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura dellevisive nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia è un’organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e dellaevitabile e nell’inclusione dellecon ...