Dirigenti scolastici | dalla rotazione degli incarichi ai concorsi | cosa succede Facciamo il punto LIVE Mercoledì 17 maggio alle 14 | 30

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Novità in arrivo per ifino ai(ordinario e riservato).ilcon le organizzazioni sindacali. L'articolo .

Oltre a ringraziare ied i tanti docenti che hanno aderito al nostro concorso, desidero rivolgere unospeciale ringraziamento alla nostra esperta, la Dr.ssa Maria Grazia Giannini ,...Irene Calabrò e Sindaco ff Paolo Brunetti, ie docenti degli istituticoinvolti. Le iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione sono previste a partire dal 17 al 21 ...699 ha invitato idelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione a inoltrare la propria candidatura per partecipare alla rivista militare in via dei Fori ...

Aperte le preiscrizioni per i servizi di pre e post scuola negli istituti per l’infanzia. Come personalizzare i menu a mensa. E dove ritirare i testi per le primarie ...e dei Dirigenti Scolastici (per permettere l’osservazione di pratiche correnti o innovative). Inoltre il partenariato favorirà la formazione in mobilità degli alunni degli Istituti Professionali, lo ...