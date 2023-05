Diretta tennis Internazionali | Djokovic eliminato da Rune! Segui LIVE

Sorpresa ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2023 . Il danese Holger Rune elimina il campione uscente Novak Djokovic in tre set ( 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 ) e accede alle semifinali dell'...Resto umile e penso solo al campo' Abbiamo seguito ladel match: Cori da stadio di calcio per Djokovic Dopo un primo set davvero complicato, Djokovic ha ritrovato la strada giusta . Proprio ...Alle 19 il secondo quarto di finale tra Ruud e Cerundolo, insu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW. Djokovic - Rune, la cronaca del match Pessima partenza per Nole , che ...

LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si ricomincia, 2° match dalle 11.00 OA Sport

Grazie a tutti amici di OA Sport per aver seguito questa Diretta Live e arrivederci al prossimo appuntamento con il tennis dal Foro Italico. 16.40 Il primo quarto di finale del Masters 1000 di Roma ...ROMA - Non c'è due senza tre. Prima esce Carlos Alcaraz, poi segue Jannik Sinner ed ecco, oggi Novak Djokovic. Gli Internazionali Bnl d'Italia perdono il terzo dei cosiddetti favoriti, il serbo ancora ...