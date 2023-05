Diretta Manchester City - Real Madrid 3 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

(Di mercoledì 17 maggio 2023)(REGNO UNITO) -contro, in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di ...

Il tabellino diCity - Real Madrid 3 - 0. LIVE 23' e 37' Bernardo Silva, 76' autogol MilitaoCITY (4 - 1 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; ...(REGNO UNITO) -City contro Real Madrid , in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di Vinicius e De Bruyne ). Chi ...FORMAZIONI UFFICIALICITY - REAL MADRIDCITY (3 - 2 - 4 - 1) - Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv Corriere dello Sport

La finale della Champions League 2022/2023 sarà Manchester City-Inter. La formazione inglese ha battuto con un perentorio 4-0 il Real Madrid, dopo l'1-1 dell'andata. Citizens praticamente perfetti, e ...Il tabellino e la cronaca del match, Manchester City - Real Madrid, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League ...