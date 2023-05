Diretta Manchester City - Real Madrid 1 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

(Di mercoledì 17 maggio 2023)(REGNO UNITO) -contro, in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di ...

Il tabellino diCity - Real Madrid 1 - 0. LIVE 23' e 37' Bernardo SilvaCITY (4 - 1 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, ...(REGNO UNITO) -City contro Real Madrid , in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di Vinicius e De Bruyne ). Chi ...FORMAZIONI UFFICIALICITY - REAL MADRIDCITY (3 - 2 - 4 - 1) - Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv Corriere dello Sport

Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si giocano il tutto e per tutto per raggiungere l'Inter in finale di Champions League. Ecco come seguire la partita ...Ora resterà soltanto da capire chi sarà la sfidante della squadra di Simone Inzaghi tra gli inglesi del Manchester City e gli spagnoli ... Per una tratta diretta, senza scali, si arriva addirittura ...