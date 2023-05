Dimarco capo ultrà | intona i cori col megafono!

L'Inter batte il Milan anche nel ritorno di Champions ed approda in finale ad Istanbul. Nel post partitaè al centro dei ...MILANO - Una finale di Champions League è il sogno di ogni calciatore e raggiungerla battendo il Milan in un doppio emozionante derby era quello di Federico, esterno dell'Inter che in nerazzurro è cresciuto fin dai tempi delle giovanili. Un senso di appartenenza totale per lui, che alla fine della semifinale di ritorno si è 'trasformato' in un ...Nei video in prima fila si vedonoe Lukaku, sullo sfondo l'allenatore saluta e sembra ... la squadra e Pioli schierati davanti alla curva ad ascoltare ilultrà. Poi i cori di incitamento. ...

Inter, Dimarco capo ultras fa venire giù lo stadio: "Chi non salta rossonero..." Corriere dello Sport

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Dimarco col microfono fa il capotifoso, Lukaku in ginocchio prega, Lautaro abbraccia Barella, Mkhitaryan dimentica il dolore al muscolo e sorride, Dzeko ...