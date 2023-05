(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unblu da oltre 25di dollari che conquista un nuovomondiale: è questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendarioBlu, battuto all'...

E' questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono all'asta da Sotheby's a Ginevra Unblu da oltre 25 milioni di dollari che conquista un nuovomondiale: è questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendario Bulgari Laguna Blu, battuto all'...Un blu da oltre 25 milioni di dollari che conquista un nuovomondiale: è questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendario ... è unblu Fancy Vivid da 11,16 ......della serie Bridgerton che manipola i lord e le lady dell'epoca per individuare 'ildella ... 'Ho battuto iper la mia staffetta quattro per quattro, il mio giavellotto, il mio salto in ...

Diamante da record, Bulgari Laguna Blu venduto per 25 milioni Adnkronos

Ginevra, 17 mag. - (Adnkronos) - Un diamante blu da oltre 25 milioni di dollari che conquista un nuovo record mondiale: è questa la cifra pagata ...Il diamante Laguna Blu, creato da Bulgari nel 1970, resta avvolto nel mistero: era ricomparso all'asta dopo mezzo secolo di silenzio, e ora sparirà nuovamente in una collezione privata anonima. E' una ...