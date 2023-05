Diamante Bulgari Laguna Blu venduto all' asta per la cifra record di 25 milioni di dollari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unblu da oltre 25diche conquista un nuovomondiale: è questa lapagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendarioBlu, battuto all'...

Diamante da record, Bulgari Laguna Blu venduto per 25 milioni Adnkronos

Un diamante blu da oltre 25 milioni di dollari che conquista un nuovo record mondiale: è questa la cifra pagata da un anonimo acquirente al telefono per il leggendario Bulgari Laguna Blu, battuto ...Il diamante Laguna Blu, creato da Bulgari nel 1970, resta avvolto nel mistero: era ricomparso all'asta dopo mezzo secolo di silenzio, e ora sparirà nuovamente in una collezione privata anonima. E' una ...