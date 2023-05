Deve ancora affrontare la maturità liceale | ma Frida Bollani Magoni rivela già una grande saggezza Come quando parla della “fortuna-sfortuna” di essere ipovedente

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Periodo superimpegnativo per. «La preparazione del tour, gli esami…» spiega. Che facoltà ha scelto?«Nooo, non sono all’università: intendo la!» ride la pianista e cantante, che per autorevolezza artistica eimmagineremmo piùdei suoi (noncompiuti) 19 anni. Ma nell’immediato l’aspetta un appuntamento cui tiene molto: il 18 maggio all’Anfiteatro del Liberty si esibirà a quattro mani con Paolo Jannacci, una speciale anteprima di Piano City Milano presentata da Apple Music Classical, la app dal vasto catalogo di musica classica (inclusa la playlist ufficialemanifestazione). Leggi anche › Al lavoro con… Ricciarda Belgiojoso ...

... ai funerali, potesseroportarla esclusivamente gli uomini: che alle donne si chiedesse solo ... il ragazzovolare a Londra, alla basilica di San Luca, per portare in spalla, assieme ad ...... bifobia e transfobia costituiscono un'insopportabile piaga socialepresente e causa di ... Contro le manifestazioni di intolleranza, dettate dal misconoscimento del valore di ogni persona,......di bocconi avvelenati o carcasse con veleno sul territorio è una pratica criminale cheessere ... affinché sia consapevole che questi crimini sono purtroppopresenti e possa farsi portavoce ...

Meteo Sicilia: forte maltempo in atto ma il clou deve ancora arrivare ... Weather Sicily

Fatto ancora più grave è che quanto deve essere dato dalle Istituzioni non viene mai aggiornato in base al tasso di inflazione e in un momento come questo, dove tutto è aumentato, dal costo delle ...Celebrata per la prima volta nel 2005, la Giornata contro l' Omolesbobitransfobia (o IDAHOBIT, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) è un'iniziativa a livello internazionale ...