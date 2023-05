Il centro di Bari oggi, 17 maggio, si è svegliato scosso dall'ennesima ' spaccata '. Nellala profumeria Douglas in corso Cavour è stata teatro di saccheggio, a seguito del quale sono ......Incendio in via Edolo a Milano (zona Stazione Centrale) nellatra lunedì e martedì 9 maggio. Le fiamme, divampate poco prima delle 5, hanno devastato un capannone abbandonato. Le lingue di fuoco sono state domate dai vigili del fuoco del comando ...Già nel primo anno del grande successo, tre anni fa, sempre di, a giugno, qualcuno era entrato con la macchina nel campo, danneggiando un bel numero di piante. Un dispetto Una ragazzata Anche ...

Devastano di notte una scuola, rubano oggetti e lasciano su una cattedra una bottiglietta per fumare crack. L’USR: “Messaggio che ostenta senso di impunità” Orizzonte Scuola

È tornato a salire il livello del fiume Misa, ma la Protezione Civile fa sapere che la situazione è sotto controllo. Diverse frane e strade chiuse nell'anconetano. Scuole chiuse nel pesarese. Nelle ...Maltempo, in Emilia-Romagna due morti e 4 dispersi. Mattarella chiama Bonaccini. Il sindaco di Forlì: "È la fine del mondo" - BOLOGNA – È al momento di ...