DescriVedendo i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana

(Di mercoledì 17 maggio 2023) DescriVedendoè un progetto inclusivo dell’Associazione Nazionale Subvedenti ETS, finanziato dalla Fondazione Maurizio Fragiacomo, a favore dell’accessibilità culturale per le persone con disabilità visiva. DescriVedendo realizza percorsi museali, sul fondamento del “Diritto alla partecipazione” senza discriminazioni, per offrire un’esperienza immersiva nell’arte dei grandi maestri e per vedere le loro opere anche con gli occhimente (Slow Art). Alla base del metodo DescriVedendo vi sono “Descrizioni Morfologiche Certificate” redatte da esperti, secondo precise Linee Guida, con un linguaggio specifico e parole che vanno a comporre narrazioni icastiche ed evocative (strategia facilitante per le persone con disabilità visiva). L’ulteriore creazione di un “Testo guida per l’orientamento” al percorso in ...