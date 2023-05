Decreto Bollette | il governo pone la fiducia Salta la norma per stabilizzare i precari della ricerca | irritazione anche di Fdi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilha posto la questione dialla Camera sul. Ad annunciarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La votazione per appello nominale si terrà domani, giovedì, dalle 14.30 (dichiarazioni di voto dalle 13). Ilè stato rimandato in commissione Affari sociali dopo che in Aula si era conclusa la discussione generale. La richiesta di rinvio è stata avanzata dalla stessa maggioranza dopo alcuni rilievi in particolarecommissione Bilancio eRagioneria di Stato (il Quirinale ha smentito un suo intervento). Sono quattro, in tutto, gli articoli sui quali si concentrano le obiezioni. Per due di essi vengono poste addirittura delle condizioni e dunque viene chiesta la modifica ...