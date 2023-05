Darmian | «Siamo orgogliosi | abbiamo fatto percorso incredibile»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Matteoha parlato in collegamento con Sky Sport della Finale conquistata dall’Inter in Champions League contro il Milan. ORGOGLIO –rimane pacato anche oggi: «Dobbiamo esseredi quello che, non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions., tanti dicevano che non avremmo passati i gironi. Cicreduto con le qualità tecniche e morali che ci porteranno fino a Istanbul. Non saprei, sono due squadre fortissime e in bocca al lupo a loro e ci vedremo con qualcuno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...