Darmian | «A Istanbul ce la giocheremo! Prima però due obiettivi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023)non sbaglia un’uscita né in campo né tantomeno davanti le telecamere.dialtri dueper l’Inter TRASMESSA FELICITÀ ? A Sportitalia, Matteosi esprime così dopo la conquista della finale di Champions League: «Siamo orgogliosi e felici, abbiamo relegato gioia grandissimi e siamo felicissimi. Adesso abbiamo da concludere al meglio il campionato e la finale di Coppa Italia, ace la giocheremo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati