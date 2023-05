(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il clima tra Roma e Parigi rimane burrascoso. Mentre ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A pochi giorni dalla gaffe molto cafona del ministro degl'Interni Gérald('Meloni non è in ... Il quale Séjourné sostiene che 'l'estrema destra franceseper modello l'estrema destra ...... 'L'estrema destra franceseper modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la ... riprendendo le parole del ministro dell'Interno Gérald, che la settimana scorsa ha scatenato ...'L'estrema destra franceseper modello l'estrema destra italiana. Dobbiamo denunciare la ... Gerald, che ha definito la premier italiana 'incapace' in materia d'immigrazione. 'Meloni fa ...

Darmanin prende Meloni come esempio del fallimento della destra francese sui migranti Il Foglio

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stéphane Séjourné, leader del partito di Emmanuel Macron, ha definito la politica sull'immigrazione del primo ministro italiano Giorgia Meloni ...