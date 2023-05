(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oscardel futuro di Victor. L’agente FIFA già sanella prossimaOscarparla del Napoli. L’agente FIFA è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Per vedere un mercato che entra nel vivo è ancora presto. Citante squadre che devono ancora raggiungere l’obiettivo stagionale. Il Napoli ha già chiuso, ma punta a chiudere bene. E dopo il campionato ci sarà il tempo di muoversi e chiudere qualche buon affare per il prossimo stagione. Kim? Non bisogna sempre star lì ad aspettare e criticare. Il Napoli ha sempre lavorato alla grande, sia con l’allenatore che con il direttore sportivo. Quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi”. Pernon ...

Notizie Calcio Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar, agente sportivo CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieUltime notizie UEFA Champions League - Oscar, 73 anni, è il doppio ex di Napoli e Milan ed ha parlato all'edizione oggi in edicola del ...agli uomini di Pioli ma c'è il ritorno di. 'Un ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar, agente ...

Damiani: “Osimhen Sono sicuro, ecco cosa accadrà in estate” napolipiu.com

Oscar Damiani, ex calciatore oggi agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del Napoli.A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA ... sostituire Giuntoli con un esponente di primo livello. 150 milioni per Osimhen Non c'è società ...