Damiani | Il Napoli ha sempre lavorato alla grande | Danso ottimo calciatore | Osimhen resterà

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oscar, agente Fifa, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show". Queste le sue parole: "Per vedere un mercato che entra nel vivo è ancora presto. Ci sono tante squadre che devono ancora raggiungere l'obiettivo stagionale. Ilha già chiuso, ma punta a chiudere bene. E dopo il campionato ci sarà il tempo di muoversi e chiudere qualche buon affare per il prossimo stagione. Kim? Non bisognastar lì ad aspettare e criticare. Ilha, sia con l'allenatore che con il direttore sportivo. Quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi., sta facendo molto bene. La Serie A è più tattica, potrebbe avere ...

... con dei nostri parenti il cui capofamiglia, certo zio Guglielmo, nativo di, e suo tifoso di ... quando invece attaccavo io, ero Oscare in quell'anno facemmo due tornei, uno se lo ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, ex calciatore di Inter, Milan e ...A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, ex calciatore di Inter, Milan e. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Cosa dovrà fare ilper continuare nel successo 'Ilnon vince tutti gli anni ma ha ...

Damiani: 'Futuro Osimhen, ho una certezza. Giuntoli grande perdita per il Napoli' AreaNapoli.it

Oscar Damiani, ex calciatore oggi agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del Napoli.A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA: "Per vedere un mercato che entra nel vivo è ancora presto. Ci sono tante squadre che devono ancora ...