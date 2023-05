Damascelli | «Milan dimesso | represso | disarmante nella sua lentezza mentale | quasi impaurito»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sul Giornale èa commentare la vittoria dell’Inter in semifinale di Champions League contro il. L’euroderby di coppa termina con il punteggio aggregato di 3-0 in favore dei nerazzurri (0-2; 1-0), eroe della serata di ieri l’argentino campione del mondo Lautaro Martinez. Ciò che resta, oltre al biglietto staccato per Instanbul, è la cenere dei rossoneri. Scrive: «Quest’Inter non ha paura di nessuno, come tredici anni fa al Bernabeu, la magica stagione del triplete, Mourihno in fuga e Moratti in trionfo, serata omaggio al presidente storico nel giorno del suo compleanno.suadai lampi ...