Dalla siccità alle alluvioni | oltre 70 eventi estremi nel 2023 Ecco le regioni più colpite e i danni | mappe e grafici

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non è una emergenza, è una crisi. Leche hanno colpito l’Emilia-Romagna ne sono l’ultima manifestazione. Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Riccione e ancora Imola e Faenza: i fiumi rompono gli argini e le città finiscono sott’acqua, tra fango e morti: nove quelli accertati in Romagna. “Una situazione drammatica in cui la realtà ha superato le peggiori previsioni” ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Ma non c’è niente di “inatteso”. La crisi climatica in Italia ha già causato da inizio73, la maggior parte provocati da piogge intense,. Possono sembrare fenomeni in contraddizione, ma non è così. Alluvione esono facce della stessa medaglia: “Quando non piove da tanto tempo il terreno diventa duro ...