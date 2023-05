Dai il via alle pulizie di primavera con i prodotti in offerta SharkNinja

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con temperature miti, giornate più lunghe e l'arrivo dellatutti noi sentiamo la necessità di pulire la nostra casa in modo più radicale. Finestre spalancate e aspirapolvere in mano, è arrivato il momento per dimenticarsi del grigiore dell’inverno a dare nuova vita alla nostra casa...

...Lapi è interrotta a metà dal Lamone, che l'ha sommersa con un metro d'acqua. A Castrocaro Terme, invece, un piccolo miracolo: due neonate bloccate in casa coi loro genitori sono state salvate...Matteo Maria Zuppi esacerdoti, in forma privata e senza processione, senza concorso di popolo ...aspetterà in piazza Re Enzo la Beata Vergine che si muoverà poi attraverso piazza Maggiore e...... così come all'aperto presso il Giardino diLa Nunziatina ed il Parco delle Concette. L'... con laboratori creativi, presentazioni e proiezioni per bambini e bambine6 ai 10 anni. Saranno ...

Via Fiumazzo, fuori dai cassonetti una montagna di immondizia il Resto del Carlino

Infatti, precisavano i consulenti, che il crollo dei pilastri e che la demolizione fosse avvenuta in via totale - di tutti i tramezzi - in tempi rapidi e ciò era stato desunto dai consulenti tecnici ...“Subito segnalato all’ufficio animali di Palazzo Tursi” fanno sapere dal Municipio Medio Levante. Previsto a breve anche un sopralluogo nella vicina piazza ...