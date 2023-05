Dai Dsga facenti funzione ai docenti ingabbiati | ecco gli emendamenti Lega al Decreto Pa Sasso Lega | “Battaglie che contiamo di portare a casa”

...dida ricoprire. Viene dunque attivata procedura prevista dal CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A. T. A. per il triennio 2022 - 2025 e......programmi alle indicazioni nazionali: quali differenze Cosa c'entra Invalsi Concorso Ds: ... perché la direttiva alnon è un elenco di doveri Personale Ata, la sua gestione non è esclusiva ...... bisogna infatti procedere alle stabilizzazioni prelevando i candidatiposti comuni. Sono ... Valorizzazione personale ATA eXVII. Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di ...

Dai Dsga facenti funzione ai docenti ingabbiati, ecco gli emendamenti Lega al Decreto Pa. Sasso (Lega): “Battaglie che contiano di portare a casa” Orizzonte Scuola

Lo stesso CCNL (art 88 comma 2 lettera j) è molto chiaro: ciò che non è remunerato dal Fondo di istituto può andare a beneficio del lavoro aggiuntivo svolto dai DSGA per lo sviluppo dei progetti ...L'Itis Trafelli di Nettuno ha accolto una delegazione di studenti della scuola Werner-von-Siemens-Mittelschule di Traunreut. "E' stata una giornata ricca ...