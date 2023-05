Dacia Extreme 2023 | prova della gamma al top

rappresenta lo zenit del Marchio più arrembante degli ultimi anni. La sublimazione del rapporto qualità - prezzo , intesa come offerta della massima praticità, senza rinunciare alle ...Infine per laJogger "Essential" bisogna mettere in preventivo una spesa di 17.800 euro, per la "Expression"19.700 euro, per la "" a 20.700 euro e per la "Up" 21.200 euro....... pari a 45 cavalli, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 26,7 kWh, ma per i più esigenti è stata di recente aggiunta anche la versione chedefinisce, un po' goliardicamente, "", ...

Dacia rilancia sulle auto a GPL: ecco la nuova gamma Eco-G 100 Il Sole 24 ORE

Dacia Extreme rappresenta lo zenit del Marchio più arrembante degli ultimi anni. La sublimazione del rapporto qualità-prezzo, intesa come offerta della massima praticità, senza rinunciare alle ...Scopri i vantaggi ed i servizi Borrauto: - 12 Mesi di garanzia su tutte le vetture! - Permutiamo della tua auto anche per lacquisto di una vettura usata - Finanziamenti e leasing personalizzati - Este ...