“Da noi le donne non parlano così agli uomini” | l’attaccante marocchino del Tolosa sospeso per “misoginia”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma 17 mag — Ancora bufera suldelZakaria Aboukhlal; dopo l’esclusione dalla partita contro il Nantes per essersi rifiutato di indossare la metta con l’arcobaleno Lgbt, per il calciatore è arrivata la sospensione a causa di una dichiarazione a forti tinte patriarcali nei confronti del vicesindaco e assessore allo sport della città transalpina, Laurence Arribagé.delper “” Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Francia la donna avrebbe chiesto alla squadra di fare silenzio per poter pronunciare il suo discorso celebrativo. A quel punto sarebbe stata zittita in malo modo da Aboukhlal: «Da dove vengo io, lenon ...

E promuovere l'emancipazione dellesu scala globale'. Il congedo è riservato ai padroni di ...a Venezia cerchiamo di dare spazio alle nostre calciatrici e normalizzare l'evoluzione in corso. ...La conduttrice ha poi voluto condividere un pensiero su tutte leche affermano di non essere ... 'riceviamo quello che in qualche modo emaniamo' , ha affermato. Un libro che è un atto d'amore ...... è prevista per il 2 giugno: 'Una data importante per chi comeè una femmina caparbia', dice accarezzandosi il pancione e facendo riferimento all'anniversario della prima volta per leal ...

Dahlia de la Cerda: «Noi donne in costante stato di allerta» Vanity Fair Italia

Lo stupro come micidiale arma di guerra si riaffaccia orribile anche in Sudan, dove è in corso una guerra civile. Molteplici denunce riguardano proprio le forze paramilitari di supporto ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...