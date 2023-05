Da Casa Surace in visita ad una scuola irpina | le “interrogazioni” degli studenti a Fernanda Pinto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna sorpresa che ha fatto salire alle stelle l’entusiasmoalunni dellaGuido Dorso di Mercogliano e che ha reso esplosivo l’appuntamento di questo pomeriggio nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per lapromosso da MIC Ministero della Cultura e MIM- Ministero dell’Istruzione e del Merito. E’ stata, infatti, l’attrice napoletanaa rendere ancora più speciale il pomeriggio per i numerosipresenti., infatti, ha risposto senza risparmiarsi alle tante domande che sono arrivate dai ragazzi, ha dato consigli sul cinema, sul mestiere dell’attrice. E, poi, fotografie, autografi e selfie di rito hanno impreziosito il tempo trascorso in aula. “Sono contenta di essere ...

... Fine del giorno , registrato nelle sale dello storico Pure rock studio di Nanni, in ... una sorta di "ritorno a" interiore della band di Francavilla Fontana: Zodiaco adesso è un luogo ...... rielaborate dal M° Saverio Caminiti, sono curate da Alessio. Per l'associazione culturale "...a meno di prenotare una poltrona per notare ogni particolare dalla platea dell'Auditorium della...... inoltre, l' obbligo di firma per gli indagati Marco Zucco, Francescoe Paola Larone. Quest'... Le intercettazioni sono imbarazzanti: "Quindici litri di olio mi sono portato a, 10 me li ha ...

Fernanda Pinto di Casa Surace a sorpresa all’Istituto Guido Dorso di ... Orticalab

Una sorpresa per gli alunni della scuola Guido Dorso di Mercogliano, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC Ministero della Cultura e MIM- Ministero dell'Istru ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Si è chiusa anzitempo sempre al primo turno dei Play Off Credem Banca per la terza stagione consecutiva, l’avventura della Franco Tigano Palmi, sponsorizzata ...