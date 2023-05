Culle vuote | cucce piene

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Facciamo sempre meno bambini, adottiamo sempre più cani e gatti. A loro dedichiamo affetto, cure, tempo libero, spendiamo follie per cibi, vestiti, accessori, li infiliamo nei passeggini. Sbagliamo? Di sicuro oggi con i nostri «pets» abbiamo spesso un legame morboso. Facendoli diventare peluche nevrotici anziché ciò che dovrebbero essere: animali (felici) e non surrogati d’amore. «Date all’uomo un cane e la sua anima sarà guarita», scriveva la mistica medievale Ildegarda di Bingen. Forse avevamo tutti un disperato bisogno di guarire, perché mai come dopo la pandemia i cani abitano le nostre vite, prendendo sempre più spesso il posto di quei figli che non nascono più. Sono loro, ornati da collarini di Swarovski, ingolfati in piumini griffati d’inverno e con le Crocs per le zampe in estate (rinfrescanti e orripilanti), trasportati nei passeggini o in borsetta, chiamati «la mia bimba, il ...