Cristiana Calone | chi è la figlia di Massimo Ranieri | “Lo avevano allontanato da me per la sua immagine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è nata il 6 luglio 1971 sotto il segno del cancro dalla relazione trae Franca Sebastiani. Quest’ultima è deceduta purtroppo nel 2015 a causa di un tumore con cui combatteva ormai da diverso tempo. La donna era una scrittrice, cantante e giornalista e nel corso della sua vita oltre aha avuto un’altra, ovvero Amalia. Purtroppo l’infanzia diè stata segnata da un dramma, ovvero l’ abbandono del padre. Tuttavia la ragazza non ha mai portato rancore verso il padre, nonostante l’assenza nei suoi primi anni di vita. Nel 2007 addirittura l’invito a sorpresa: “Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione“. E in quella circostanzala presentò ufficialmente in ...