Crisi climatica | nove vittime e molti dispersi in Emilia-Romagna Oltre 13mila sfollati | 50mila case senza luce Più di 250 frane – diretta

Un ricco palinsesto per fare un punto su temi come siccità e surriscaldamento globale e guardare al futuro del pianeta, tra, energia e mobilità, trattamento dei rifiuti, biodiversità ...'Oggi sentiamo chi dopo le pioggia di queste settimane dice che non c'è più emergenza. È demenziale negare unache peggiora ogni anno. Siccità e alluvioni sono proprio gli indicatori di un'allarme grave'. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde. mgg/gtr... diffondere tra i cittadini la consapevolezza che l'economia circolare, la transizione ecologica ed energetica, la lotta alla, non sono temi astratti, ma la premessa obbligata per ...

Crisi climatica, nove vittime e molti dispersi in Emilia-Romagna. Oltre 13mila sfollati, 50mila case senza luce. Più di 250 ... Il Fatto Quotidiano

Su un territorio come quello italiano, così fragile e così impreparato agli effetti della crisi climatica, le conseguenze risultano spesso tragiche. L’alternanza tra lunghi periodi di siccità e forti ...Dopo mesi di siccità il maggio in corso si va configurando come il più piovoso da 70 anni in Italia, e a farne le spese è di nuovo l’Emilia-Romagna, che ...