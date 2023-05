Crisi climatica | l’acqua invade anche l’autostrada A14 | fiumi di fango al posto delle corsie – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'alluvione non ha risparmia l'A14.si è trasformata in un fiume diin diversi punti, non solo nel tratto romagnolo, main quello più vicino a Bologna come dimostra ungirato da un automobilista all'altezza di Castel San Pietro Terme. L'Aspi ha comunicato nel pomeriggio che il tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna, in direzione Ancona, è stato riaperto e che la diramazione stessa è percorribile in entrambe le direzioni. Ancora chiuso al traffico, invece, il tratto di autostrada tra il bivio diramazione Ravenna e Cesena Nord, in direzione Ancona.