Crisi climatica | Bonaccini | “L’alluvione è un altro terremoto Ora la priorità è mettere in sicurezza le persone | poi ci sarà la conta dei danni”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Tra pochi giorni sarebbe stato l’anniversario dalle scosse deldi 11 anni fa e avremmo ricordato i numeri che vedono quasi tutto ormai ricostruito. Purtroppo questo è un“. Così il il presidente di regione Emilia-Romagna, Stefano, a margine di una conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e la vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, parlando delche ha colpito la Regione. Questi, ha aggiunto il governatore, sono “eventi imprevedibili”. “Tantissima acqua, una pioggia mai vista in queste dimensioni in un territorio così ampio, soprattutto in così poche ore”, ha spiegato, sottolineando che l’evento atmosferico è avvenuto ...

Laè qui e ora: lo stiamo dicendo da tempo e l'elenco di morte e devastazione non è che l'ennesimo aggiornamento di questo assunto che chi detiene il potere si rifiuta ancora di ...... esseri viventi essenziali per garantire il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi e il buon funzionamento del nostro Pianeta, sono in pericolo oggi più che mai, a causa di, ..."È in atto unaeducativa globale che non è meno drammatica della". Lo afferma la vicedirettrice generale dell'Unesco, Stefania Giannini intervenuta nel quinto appuntamento della nuova edizione di "Voci sul futuro", gli incontri in streaming ...

Crisi climatica, nove vittime e molti dispersi in Emilia-Romagna. Oltre 13mila sfollati, 50mila case senza luce. Più di 250 ... Il Fatto Quotidiano

Sono 21 i fiumi esondati, bloccato tutto il traffico ferroviario regionale. L’assessora alla Protezione civile Priolo: “È un teatro di guerra”. Bonaccini: “Infrastrutture quasi spazzate via”. Martedì ...La variabilità primaverile a cui siamo abituati sta scomparendo, e le piogge hanno più tempo per sfogarsi su un singolo territorio ...