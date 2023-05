Crediti fiscali non riscossi | buco nero da 1 153 miliardi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “La progressiva stratificazione divetusti, none, di fatto, in buona parte non riscuotibili, ossia il ‘magazzino dellaone’, alla data del 31 dicembre 2022 ha raggiunto l’importo residuo di circa 1.153di euro”. È quanto ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Commissione Finanze della Camera circa la ‘Delega al Governo per la riforma fiscale’. L’Agenzia delle entrate chiede al governo un intervento nella riforma fiscale per migliorare i procedimenti dione e rimborso Ruffini, parlando dinon, ha spiegato che “l’attuale sistema si è mostrato foriero di criticità, condizionando la possibilità di migliorare ulteriormente i risultati ...