Cover star a quasi 82 anni | Martha Stewart scardina l' ultimo cliché

Martha Stewart: cover star di Sports Illustrated a 81 anni Io Donna

M artha Stewart è la donna più ageé a posare sulla cover del Swimsuit Issue 2023 di Sports Illustrated. Scardinando l’ennesimo cliché estetico e aprendo ufficialmente la strada a un nuovo modo di ...