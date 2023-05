Costiera amalfitana | frana sul ‘Sentiero dei limoni’

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito delle abbondanti e ininterrotte precipitazioni degli ultimi giorni si è verificato il crollo di una macera che ha investito e interrotto la pedonale via Torre (sentiero dei limoni), nel territorio di Minori. I tecnici comunali, unitamente alla polizia locale e ai vigili del del fuoco sono prontamente interventi sul posto, provvedendo ad interdire il transito nel tratto interessato dal crollo e verificando che non vi sono state persone coinvolte nel crollo. È stato contattato il proprietario del fondo interessato dal crollo il quale ha già dato incarico e tecnico e impresa di fiducia per la messa in sicurezza e il ripristino della macera crollata. “Stiamo lavorando per riaprire il Sentiero dei Limoni entro 48 ore, condizioni meteo permettendo” ha assicurato il primo cittadino Andrea Reale. Per raggiungere il villaggio di Torre e godere della ...

