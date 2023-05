Così il debito fa saltare gli appuntamenti internazionali di Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, si è mostrato pubblicamente ottimista dopo un incontro nello Studio Ovale con alcuni congressisti per trovare un accordo per evitare un default tecnico. Ma è una vittoria molto costosa se si considera cheha dovuto cancellare due tappe importanti del suo viaggio verso Oriente, previste per l’inizio della prossima settimana. Le due tappe saltate daIl presidente non andrà in Australia, e dunque salterà il vertice del Quad (l’organizzazione sulla sicurezza che riunisce Usa, India, Giappone e appunto Australia) e nemmeno in Papua Nuova Guinea. A Port Moresby è in programma un vertice tra i Paesi insulari del Pacifico: nazioni fondamentali nel confronto con la Cina, in termini di deterrenza militare (tant’è che gli americani stanno cercando di aprire una base in Papua Nuova Guinea) e ...