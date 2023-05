Cos' è l' effetto stau che ha colpito l' Emilia Romagna

... scatta undomino: la vita di Diana è in pericolo e solo Emma sembra in grado di poterla ... Ecco'accadrà nella sesta puntata della fiction, quella conclusiva, in onda mercoledì 17 maggio. ...In poche ore la pioggia di tre mesi L''stau' è un fenomeno che si verifica 'quando c'è un addossamento di masse di aria umida sui rilievi e queste masse scaricano l'umidità sotto forma di ...Siamo effettivamente all'inizio dell'valanga dei modelli di linguaggio, eppure il numero di ... - - > Che'è DarkBERT DarkBERT viene descritto nel paper ufficiale, pubblicato da un gruppo di ...

Maltempo, l'esperto: «In 36 ore la pioggia di tre mesi: effetto stau sulla Romagna». Cos'è e come influisce su ilmessaggero.it

La quantità d'acqua di due mesi di precipitazioni concentrata in due soli giorni: per spiegare l'anomalo evento meteorologico che ha colpito l'Emilia Romagna, con un ciclone formatosi sulle coste ...Maltempo Emilia Romagna - In trentasei ore in Romagna ha piovuto il triplo di quanto dovrebbe piovere per tutto il mese di maggio. L'eccezionalità di questa seconda alluvione in ...