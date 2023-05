Cos’è la “maledizione” del secondogenito reale o della secondogenita reale

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Esiste una vera e propria “” del) delle famiglie reali. Unache abbiamo avuto a lungo sotto gli occhi, seguendo le vicende tra il principe Harry d’Inghilterra e suo fratello maggiore William, legittimo erede al trono. Il primogenito è di norma tenuto su un piedistallo, perché sarà lui a ereditare il regno. Lui rappresenta moltissimo per l’intera nazione mentre il, in pratica, niente. Tutt’al gli spetta una carriera militare, ecclesiastica, diplomatica o un bel matrimonio con una esponentericca borghesia. La storia ci ha insegnato che non è insolito che, in cuor suo, ilprovi un profondo rancore verso il fratello maggiore e la sorte che gli è toccata. E, per ...