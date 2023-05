Corruzione | Sarkozy condannato a 3 anni | sarà costretto a indossare il braccialetto elettronico

(Di mercoledì 17 maggio 2023)e traffico di influenze. L’ex Presidente della Repubblica francese Nicolasè statoin appello a Parigi a tredi reclusione. Uno dei quali da scontare in carcere. Si tratta di una sanzione senza precedenti. Nessun ex presidente aveva mai avuto una condanna così pesante. Il suo avvocato storico Thierry Herzog e l’ex alto magistrato Gilbert Azibert, coinvolti nello scandalo, hanno ricevuto le stesse condanne. Il tribunale ha precisato nella sentenza che potrà scontare l’ultimo anno di pena agli arresti domiciliari. E con una tredi reclusione pere traffico di influenze, 68, si è ...

