Coppia vip in dolce attesa | La famiglia si allarga con un nuovo maschietto! E c' è anche un matrimonio segreto in vista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilin grandi unavip indel loro secondo figlio ha fatto il giro del web. La cerimonia intima e riservata si è svolta a Milano, in Comune, con pochi invitati presenti. La, formata dall'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez e dalla modella Agustina Gandolfo, ha condiviso l'annuncio della loro gravidanza sui social qualche settimana fa, poi sono stati sorpresi dal loro. Scopri di più su questa storia d'amore e su come festeggiare il prossimo arrivo del loro bambino. Di cosa parliamo in questo articolo...vip si sposa in granindel secondo figlio Cerimonia sobria e riservata a Milano con pochi invitati Annuncio della proposta di nozze ...

La, inoltre, si è sposata in gran segreto a Milano, pochi giorni fa, in comune , come riporta il Corriere della Sera . Una cerimonia sobria e piuttosto riservata, celebrata per coronare il ...Temptation Island, quando inziano le registrazioni e quante coppie ci saranno Resteranno delusi i fan delle coppienate nei realtiy, come i Donnalisi o ladi Uomini e Donne formata da ...Poi abbiamo preso unadi quei canarini con il becco rosso che hanno cominciato a fare figli. Un gran casino, però è stato bello vederli fare il nido, vedere le testoline dei piccoli che ...

Michael Douglas e Catherine Zeta Jones a Venezia per il matrimonio di Chloe Stroll e Scotty James Io Donna

''La separazione da Max Biaggi è stato un trauma per i nostri figli'': Eleonora Pedron parla della sua vita familiare oggi ...''Fu inaspettato'': Francesca Fagnani rivela come Enrico Mentana le diede a sorpresa il primo bacio sulla bocca ...