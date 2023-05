Coppia nera dà alla luce una bimba bionda con gli occhi azzurri che la famiglia chiama “bambina miracolo”

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutti fantastichiamo e ci chiediamo come saranno i nostri bambini prima che arrivino al mondo. Maschietto o femminuccia, bianco o nero, biondo o moro o rosso, fa poca differenza: tutti i bambini sono una benedizione per il mondo e tutti meritano di essere amati allo stesso modo. Tuttavia, sebbene ciò sia vero, è naturale per noi costruire un’immagine nella nostra testa riguardo all’aspetto di nostro figlio o nostra figlia. Erediteranno le orecchie del padre? Avranno lo stesso colore deglidella madre? Nessuno di noi può sapere categoricamente con certezza come appariranno i nostri bambini. In ogni caso, dubito fortemente che qualcuno dei nostri lettori eche è genitorie abbia mai avuto una sorpresa come Angela e Ben Ihegboro,nigeriana che ora vive a Londra, in Inghilterra. Nel 2010, lafelice ha dato ...