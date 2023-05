Convocati Fiorentina | un solo assente verso Basilea

Tutti e tre sarannoper il match contro il Bayer, ma non è ancora sciolto il dubbio se ... Vediamo la posizione delle italiane e delle prime 20 in assoluto 92)Coefficiente Uefa: 17.Il Napoli Primavera affronta laper la 32esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Giuseppe Piccolo di Cercola alle ore 16. Idi Frustalupi: Acampa, Alastuey, ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI -- ARBITRI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 19 maggio 20.45 Milan - Sampdoria Domenica 21 maggio 12.30 Lecce - Spezia 15:00 Torino -18:00 Napoli -...

Primavera / Napoli-Fiorentina 0-1 – SSC Napoli SSC Napoli

La pagina FC Basel Italiano su Twitter ha informato che durante la rifinitura della squadra svizzera erano presenti Hitz e Calafiori, che non erano stati convocati domenica scorsa, ma ...La Fiorentina domani scenderà in campo a Basilea con la consapevolezza ... Il brasiliano, arresosi ai problemi fisici contro l'Udinese, non era figurato per precauzione sulla lista dei convocati, ma ...