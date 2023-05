Contraffazione | scoperto opificio clandestino nel Napoletano | 116 mln articoli sequestrati

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Napoli, 17 mag. - (Adnkronos) - Unattrezzato per la produzione di capi d'abbigliamento con falsa dicitura "made in Italy" è statodalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). I finanzieri della compagnia di Ottaviano hanno sottoposto a sequestro circa 116 milioni ditra capi di abbigliamento, semilavorati e accessori, ed etichette pronte per essere apposte sui capi. All'interno dell', gestito da due imprenditori di origine cinese, sono stati inoltre sorpresi 7 lavoratori in nero, di cui 3 bengalesi in stato di clandestinità. Nel corso del controllo, le Fiamme gialle hanno accertato che la ditta non aveva effettuato le previste comunicazioni autorizzative per l'avvio delle attività, operando in assenza delle prescrizioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di ...

Per quanto attiene invece alla, sono ben 1.241 le opere sequestrate: falsi d'arte ... qui il reato vienesolo nel momento in cui i proprietari tornano per trascorrervi qualche ...Per quanto attiene invece alla, sono ben1.241 le opere sequestrate: falsi d'arte che ... qui il reato vienesolo nel momento in cui i proprietari tornano per trascorrervi ...Per quanto attiene invece alla, sono ben1.241 le opere sequestrate: falsi d'arte che ... qui il reato vienesolo nel momento in cui i proprietari tornano per trascorrervi ...

Contraffazione: scoperto opificio clandestino nel Napoletano, 116 ... Gazzetta di Reggio

Napoli, 17 mag. – (Adnkronos) – Un opificio attrezzato per la produzione di capi d’abbigliamento con falsa dicitura “made in Italy” è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano ( ...In particolare, a catturare la loro attenzione è stato un numero. Il 6 era stato sostituito dall'8. La “geniale” ma illegale contraffazione è stata realizzata con un sistema indelebile in grado di ...