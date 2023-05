Confessioni di un ex elettore | il nuovo libro di Padellaro che indaga le pulsioni del non voto | “Perché milioni disertano le urne?” – il booktrailer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ci siamo davvero chiesti chi fossero i 22.840.317,5 di cittadini italiani (il 44,90%) che alle Politiche del 25 settembre 2022 non sono andati a votare? Elo hanno fatto? Trattandosi di circa metà della popolazione italiana adulta, questedi un ex, ildi Antonio(edizioni Paperfirst), cercano di cucire le più diffuse– razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di tale monumento al non. Per esempio, lo sgomento di chi, dopo aver votato per una vita a sinistra, un brutto giorno si risveglia fan di Giorgia Meloni. Quanto all’autore, si riconosce in quel cittadino tormentato, diviso, dimezzato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. ...