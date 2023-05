Così l'allenatore del Basilea, Heiko, alla vigilia della semifinale di ritorno diLeague contro i viola di Vincenzo Italiano, sconfitti 2 - 1 nel match di andata giocato al 'Franchi'.Il percorso di Basilea - Fiorentina inLeague Dopo aver vinto ai preliminari con il ... Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev Presentazione del match QUI BASILEA -dovrebbe affidarsi al ...... reduce dalla vittoria contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali diLeague, ha annunciato il nuovo manager dal 2023/24: sarà Timo Schultz e prenderà il posto di Heiko. . 13 ...

Conference: Vogel, contro la Fiorentina ci sarà da soffrire - Toscana Agenzia ANSA

A breve, dalla sala stampa del St-Jakob Park in Svizzera, interverrà in conferenza stampa il tecnico degli elvetici Heiko Vogel. "E' un ottimo giocatore e non solo per il gol. Lavora molto per la ..."Sara' una partita diversa rispetto all'andata, perche' ci siamo creati un piccolo vantaggio. Non si e' deciso niente ma abbiamo un ...