Commenta per primo Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Basilea e Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: 'Arriviamo consapevoli del risultato dell'andata, dobbiamo forzare ...' E' stata finora una stagione esaltante, positiva, possiamo e vogliamo aggiungerci la ciliegina". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando a Basilea la semifinale di ritorno di Conference League in programma domani alle 21 al St. Jacob Park: la Fiorentina per accedere alla finalissima del 7 giugno a Praga dovrà ribaltare l'1-2 subito al Franchi.

Conference: Italiano 'stagione esaltante, vogliamo la ciliegina' - Calcio Agenzia ANSA

Impegno importante domani alle 21 nella semifinale di ritorno di Conference League per la Fiorentina, chiamata a ribaltare il 2-1 dell'andata a favore del Basilea.