Concorso Università La Sapienza | 1 Posto da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 17 maggio 2023)La, per titoli ed esami, per la copertura di 1 Posta da. Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La» e’ indetta, una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 1a tempo determinatoin tenure track (RTT) presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare – facolta’ dimedicina e psicologia. Bando diIl testo integrale del bando della suindicata procedura selettiva e' disponibile sul sito web dell'Universita' di Roma «La» al seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio Il bando sara' inoltre disponibile sui siti del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea. Requisiti ed Invio della ...