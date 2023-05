Concorso docenti | bando in estate | per tutte le classi di concorso della secondaria o solo per quelle esaurite?

Assunzioni2023: procedure più veloci per i ruoli, modifiche per la scelta delle max 150 ... Con quella domanda infatti ha richiesto l'inserimento nelle classi diche le competono in ...... in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA idelle classi diA - 45 e A - 46 nell'ambito del progetto nazionale di educazione ...Il video presentato al, dal titolo 'La strage silenziosa. Intervista a Don Palmiro ... A ritirare il premio a Palermo saranno gli alunni che hanno realizzato l'intervista e leche li ...

Concorso straordinario docenti I e II grado D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020: Decreto rettifica Commissione AI56 ... USR Sicilia

Ieri, 16 maggio, si è svolto un primo incontro tra Amministrazione e sindacati in cui si è discusso sulle assegnazioni provvisorie 2023/24.Appuntamento il 19 maggio con il festival internazionale che coinvolge giovani e scuole: in concorso opere da 18 paesi nel mondo ...