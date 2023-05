“Con la mutazione MTHFR bisogna prendere l’acido folico?”

Leggi su gravidanzaonline

Buonasera, ho avuto un aborto spontaneo a dicembre, poche settimane dopo aver scoperto di essere incinta. Il mio ginecologo mi ha fatto fare delle analisi e abbiamo scoperto la. Sto provando nuovamente a rimanere incinta ma ho un po' di dubbi, in quanto il dottore mi ha semplicemente detto dila cardioaspirina e acido. Ma leggendo commenti in internet sembrerebbe chenon vada bene se si ha questa: è secondo lei corretto quello che sto facendo? Grazie mille in anticipo.