Con “Jeanne du Barry” | film d’apertura a Cannes | Depp torna a brillare

Maiwen firma un'interpretazione interessante,una regia elegante che sa farsi maestosa, e ... È un sovrano molto umano, quello a cui dà vita Johnny Depp indu Barry , in un ruolo che segna il ...

Jeanne du Barry a Cannes: Johnny Depp torna al cinema da re WIRED Italia

Dopo la premiere di Jeanne du Barry di Maiwenn in cui interpreta re Luigi XV, l'attore che ha fatto recentemente parlare di sé solo per un lacerante processo con la ex moglie Amber Heard, è tornato ...Johnny Depp è accolto in trionfo sulla Croisette (anche se poi si concede quasi un'ora di ritardo al photocall e in conferenza). E non solo perché un tempo era di casa in ...