Comunali | Molinari Lega | ' bilancio positivo | ridotto il divario con FdI'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "A parità di città che hanno già eletto il sindaco ora ne abbiamo una in più (Latina, oltre a Sondrio Treviso e Imperia). Il, al momento, è". Lo dice il capogruppo alla Camera dellaRiccardoal 'Corriere della sera'. "Non vedo un governo in crisi e tantomeno una sinistra rampante", spiegache poi aggiunge: "Diciamo che consolida i risultati registrati alle Politiche del settembre scorso. In molte realtà c'è stato un riequilibrio con Fratelli d'Italia. Si èil". L'esponente della, tra l'altro, sottolinea: "Confermiamo la nostra volontà di rivedere la legge elettorale dei Comuni. Ma vorremmo trovare un'intesa più larga in Parlamento".