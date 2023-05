...questo senso l'Europa dell'auto è stata l'antesignana dell'economia circolare.'funziona in pratica il meccanismo Per permettere il corretto smaltimento o il riciclaggio dei componenti -......è ancora tutto da verificare -l'avvocato Valerio Vitale - Ci sono molte cose che non tornano, molte contraddizioni. Ascolteremo un testimone che quella sera era in casa e capiremosono ..."Un manuale che"fecondare un ovulo senza rapporto sessuale" e senza "la presenza di un medico e che può essere eseguito a casa". Una fecondazione fai - da - te per "Trans* con figl*" e per futuri ...

Come si spiega il voto dei turchi all’estero Il Foglio

L’Europa continentale ha votato in massa per Erdogan, mentre in Svizzera e in Gran Bretagna, come anche in Nord America o negli Emirati, hanno massicciamente preferito il progressista Kiliçdaroglu. Ex ...Sugli scaffali delle farmacie a fare da compagnia ai test rapidi Covid-19 ora ci sono anche quelli contro lo streptococco. E, in qualche farmacia sono già finiti. I nuovi contagi di ...