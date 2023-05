...upshop.L'applicazione è davvero smart, semplice e veloce, perfetta per quando avete poco tempo a disposizione da dedicare al trucco. Basta, infatti, un tocco di ZUCCHERINO per donare un allure......di un Grammy Award e di 11 Latin Grammy è una delle personalità più influenti del panoramanon ... Rosalìa e Rauw Alejandro: ecco'è nata la nuova power couple della musica Il 24 marzo ...Adesso arriva Per Sempre Mai, brano caratterizzato da sonorità- house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale. Il testo di Per Sempre Mai di ...

Com'è Pop il nuovo Echo di Amazon la Repubblica

L’iniziativa di Kate Middleton all’Eurovision ha guadagnato molti consensi, ma anche qualche critica Non è possibile pensare, nel 2023, che le capacità e l’eleganza di una principessa possano essere u ...Le ballate energiche e melodiche di un artista fra i più interessanti della scena indipendente italiana da fine anni ‘90, capace di mescolare canzone d’autore, rock, echi folk e un tocco pop. E poi i ...